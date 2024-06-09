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Врач назвала главные признаки рака кишечника

Доктор Ли: кровь в стуле и боль внизу живота — ключевые симптомы рака кишечника

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Shutterstock

Доктор Дебора Ли из британской онлайн-клиники Dr Fox Pharmacy заявила, что кровь в кале и боль в нижней части живота говорят о раке кишечника. Ее слова передает газета Daily Mirror.

Она уточнила, что обнаружение ключевых симптомов на ранней стадии значительно увеличивает шансы на успешное лечение. Однако, ряд симптомов появляется на третьей или четвертой стадии заболевания.

«Половину всех случаев рака кишечника можно предотвратить, изменив образ жизни. Сокращение потребления обработанного и красного мяса и увеличение потребления клетчатки являются важными диетическими мерами», — говорится в публикации.

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал ТАСС, что первые результаты доклинических исследований вакцины против рака могут быть представлены в конце 2024 года.

Ранее ученые выяснили причины серьезных побочных эффектов от лекарств против рака.

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