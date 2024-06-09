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На Украине пообещали не отключать свет в воскресенье

Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил об отмене графиков отключений света

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Anna Voitenko/Reuters

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил в своем Telegram-канале, что в воскресенье на Украине не будет действовать график отключения электричества.

«Согласно обновленной информации от «Укрэнерго», сегодня мы сможем пройти день без графиков отключений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация в энергосистеме страны остается крайне напряженной. Жителей призвали потреблять электричество экономно.

До этого газета The Washington Post писала, что после ударов Вооруженных сил России по украинским электростанциям ситуация с отключением электричества в Киеве усугубилась.

Отключения начались 3 июня и в течение недели становились только хуже, погружая большую часть столицы Украины во тьму, за исключением нескольких часов в день.

В некоторых частях Киева дела обстоят настолько плохо, что отключены даже светофоры, целые районы находятся без света. Электричество включают всего на несколько часов в день.

Ранее на Украине призвали отказаться от кондиционеров из-за дефицита электричества.

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