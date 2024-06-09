Стало известно, сколько боеприпасов выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

Украина за сутки атаковала семь районов Белгородской области и город Белгород, всего было выпущено 143 боеприпаса, наибольшее количество — по территории Шебекинского городского округа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его информации, в Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселку Красное, селам Артельное, Муром, Новая Таволжанка и Середа Вооруженные силы Украины выпустили 54 боеприпаса, пять дронов-камикадзе, три взрывных устройства были сброшены с беспилотных летательных аппаратов.

«Также над территорией округа сбит беспилотник самолетного типа. Повреждены восемь частных домовладений, два автомобиля, два складских помещения сельхозпредприятия и линии электропередачи», — написал губернатор.

8 июня Гладков сообщил, что над регионом сработала система противовоздушной обороны, были сбито несколько воздушных целей на подлете к Белгороду.

В этот же день минобороны России сообщало, что силы ПВО нейтрализовали летящий над Белгородской областью беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.

До этого в России сбили 18 снарядов HIMARS и «Ольха» за сутки.