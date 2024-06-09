Пенсионер из Петербурга перевел 8,9 млн рублей «сотрудникам ФСБ»

В Петербурге 75-летний пенсионер лишился сбережений, поверив мошенникам и перевел на указанные ими счета почти девять миллионов рублей. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в правоохранительные органы обратился пожилой житель Петербурга, мужчина сообщил, что в течение недели общался с неизвестными, представившимися сотрудниками ФСБ и отдал им все накопления.

По словам пенсионера, он получил сообщение якобы от бывшего руководителя, его попросили ответить на звонок «куратора» из ФСБ. Злоумышленники убедили мужчину в том, что из-за утечки данных все сбережения пенсионера находятся под угрозой, поэтому их нужно перевести на «безопасный счет».

Петербуржец через разные банкоматы перевел на несколько неизвестных ему счетов 8,9 млн рублей. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию.

До этого сообщалось, что житель Томска взял кредит в банке и отдал все деньги мошенникам, они убедили мужчину, что срок действия его сим-карты заканчивается. Мужчине поступил телефонный звонок, неизвестный представился сотрудником оператора связи и сообщил томичу, что срок действия его сим-карты заканчивается. Позже на телефон россиянина поступил еще один звонок якобы от банковского работника. Он сообщил мужчине, что на его имя был оформлен кредит. Чтобы его аннулировать, необходимо взять еще один кредит, а деньги перевести на «безопасный счет». Поверив мошенникам, мужчина в течение недели через банкомат в несколько операций перевел злоумышленникам денежные средства в общей сумме более двух миллионов рублей.

Ранее супруги-пенсионеры из Петербурга отдали мошенникам более 7 млн рублей.