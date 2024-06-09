Мурашко высказался о вакцинации от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что необходимости в массовой вакцинации жителей России от коронавирусной инфекции пока нет, но нужно наблюдать за ситуацией ближе к осени.

«Сейчас, в летний период, точно нет», — сказал он.

Он отметил, что осенью дети и студенты пойдут в учебные заведения, люди вернутся из отпусков, контактов будет больше, и может быть некоторый рост.

«Поэтому будем наблюдать за развитием ситуации», — добавил он.

Также Мурашко рассказал, что более 80 тысяч россиян заражены коронавирусом. По его словам, 20 тысяч из них находятся на лечении в медучреждениях. Он подчеркнул, что в РФ ведется мониторинг изменчивости COVID-19, идет отслеживание эффективности вакцин, лекарственных препаратов и терапии коронавируса. Министр добавил, что «отечественная система здравоохранения благодаря большому опыту работы в пандемию готова будет быстро среагировать и подстроиться под ситуацию» в случае новых вызовов.

Ранее в ВОЗ рассказали о новой возможной пандемии.