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В Белгороде объявили ракетную опасность

Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе

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В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Ракетная опасность», — написал он.

Гладков призвал местных жителей спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

8 июня губернатор Белгородской области сообщил, что над регионом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), были сбито несколько воздушных целей на подлете к Белгороду.

В этот же день минобороны России сообщало, что силы ПВО нейтрализовали летящий над Белгородской областью беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.

Белгородская область регулярно подвергается ракетным обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ. С начала мая атаки усилились. По версии некоторых военных экспертов, это связано с наступлением военных России на Харьковском направлении.

До этого в России сбили 18 снарядов HIMARS и «Ольха» за сутки.

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