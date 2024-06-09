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Россиянам рассказали об опасности употребления мороженого в жару

Биолог Созыкин: употребление мороженого в жару может привести к ангине

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Unsplash

Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин заявил, что употребление мороженого в жару может иметь негативные последствия для человека. Об этом пишут «Известия».

По словам Созыкина, употребление мороженого в жаркую погоду может вызвать быстрое развитие ангины, поэтому в жару ни в коем случае нельзя охлаждать слизистую оболочку.

«Когда мы в жаркую погоду едим мороженое, происходит сильный перепад температур и резкое местное переохлаждение слизистой оболочки. Как следствие — спазм сосудов. Миндалины, в которых образуется большая часть защитных клеток — лейкоцитов, — испытывают стресс», — пояснил специалист.

В результате из-за уменьшения активности иммунных клеток условно-патогенная микрофлора начинает быстро размножаться.

До этого кардиолог Ольга Белюшина рассказала, что недостаток жидкости повышает риск тромбообразования.

Ранее врач Макарова рассказал, почему детей нельзя оставлять в машине в жару.

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