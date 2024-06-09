Стало известно о всплеске мошенничества, связанного с ЕГЭ

В России в 2024 году подскочило количество мошеннических атак, связанных с единым государственным экзаменом (ЕГЭ). Об этом ТАСС рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Да, в этом году есть всплеск мошеннических атак, связанных с ЕГЭ. <...> Продают какой-то мусор или открытые варианты с сайта ФИПИ [через Telegram]», — сказал Музаев на полях ПМЭФ.

По его словам, все эти варианты выдаются за реальные, хотя утечек не было зафиксировано. По мнению Музаева, таким образом некто хочет испортить судьбу детям и заставить общество волноваться об утечках. Он призвал людей не верить мошенникам и не волноваться.

До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на Петербургском международном экономическом форуме сообщила, что все обращения о нарушениях проведения ЕГЭ передаются ее организацией в Рособрнадзор. Впоследствии Музаев заявил, что не знает, кто такая Мизулина.

Ранее Рособрнадзор рассказал о случаях срыва ЕГЭ на прифронтовых территориях.