Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о всплеске мошенничества, связанного с ЕГЭ

Рособрнадзор: мошенники начали продавать фальшивые варианты ЕГЭ через Telegram

close
100%
Shutterstock

В России в 2024 году подскочило количество мошеннических атак, связанных с единым государственным экзаменом (ЕГЭ). Об этом ТАСС рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Да, в этом году есть всплеск мошеннических атак, связанных с ЕГЭ. <...> Продают какой-то мусор или открытые варианты с сайта ФИПИ [через Telegram]», — сказал Музаев на полях ПМЭФ.

По его словам, все эти варианты выдаются за реальные, хотя утечек не было зафиксировано. По мнению Музаева, таким образом некто хочет испортить судьбу детям и заставить общество волноваться об утечках. Он призвал людей не верить мошенникам и не волноваться.

До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на Петербургском международном экономическом форуме сообщила, что все обращения о нарушениях проведения ЕГЭ передаются ее организацией в Рособрнадзор. Впоследствии Музаев заявил, что не знает, кто такая Мизулина.

Ранее Рособрнадзор рассказал о случаях срыва ЕГЭ на прифронтовых территориях.

Все новости на тему:
ЕГЭ
Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами