Гладков назвал количество установленных в Белгородской области убежищ

В Белгородской области установили еще 30 защитных модульных конструкций. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Уже установили 20 в Белгороде, семь — в Шебекинском округе и три в Губкинском городском округе», — сказал Гладков.

Губернатор Белгородской области добавил, что работы продолжатся. По его словам, оплачены более 220 конструкций.

8 июня Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), были сбито несколько воздушных целей на подлете к столице региона.

В этот же день министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали летящий над Белгородской областью беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ).

До этого в России сбили 18 снарядов HIMARS и «Ольха» за сутки.

Ранее жители Белгорода спустились в укрытие и встретились с депутатом Госдумы.