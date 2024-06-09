Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Володарске сожитель матери приставал к двум падчерицам

В Нижегородской области отчима обвинили в домогательствах двух падчериц

close
100%
Shutterstock/Tinnakorn jorruang

Жителя Нижегородской области подозревают в домогательствах детей сожительницы, девочки рассказали о произошедшем школьному психологу. Об этом сообщает портал News NN.

Две сестры шести и девяти лет могли почти год подвергаться домогательствам со стороны сожителя матери. С сентября 2023 года мужчина совершал в отношении несовершеннолетних падчериц действия сексуального характера.

Девочки рассказали о произошедшем матери, но женщина не поверила. Она решила проверить — подпирала ночью дверь в детскую комнату стулом, чтобы если что услышать, как мужчина заходит к дочкам.

Одна из сестер не выдержала и пожаловалась школьному психологу, которая обратилась в правоохранительные органы. Мужчину задержали, он признался в совершении преступления.

До этого сообщалось, что московская школьница несколько лет подвергалась совращению и сексуальному насилию со стороны матери и отчима. С заявлением в правоохранительные органы обратилась бабушка пострадавшей девочки. Женщина заявила, что внучка с первого класса подвергалась сексуальному насилию со стороны матери и ее мужа. По предварительной информации, москвичка не препятствовала сексуальному интересу мужчины в отношении ее ребенка и вовлекала дочь в занятия сексом. Подозреваемые в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней задержаны, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге отец семь месяцев насиловал пятилетнюю дочь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами