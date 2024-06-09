В Володарске сожитель матери приставал к двум падчерицам

Жителя Нижегородской области подозревают в домогательствах детей сожительницы, девочки рассказали о произошедшем школьному психологу. Об этом сообщает портал News NN.

Две сестры шести и девяти лет могли почти год подвергаться домогательствам со стороны сожителя матери. С сентября 2023 года мужчина совершал в отношении несовершеннолетних падчериц действия сексуального характера.

Девочки рассказали о произошедшем матери, но женщина не поверила. Она решила проверить — подпирала ночью дверь в детскую комнату стулом, чтобы если что услышать, как мужчина заходит к дочкам.

Одна из сестер не выдержала и пожаловалась школьному психологу, которая обратилась в правоохранительные органы. Мужчину задержали, он признался в совершении преступления.

До этого сообщалось, что московская школьница несколько лет подвергалась совращению и сексуальному насилию со стороны матери и отчима. С заявлением в правоохранительные органы обратилась бабушка пострадавшей девочки. Женщина заявила, что внучка с первого класса подвергалась сексуальному насилию со стороны матери и ее мужа. По предварительной информации, москвичка не препятствовала сексуальному интересу мужчины в отношении ее ребенка и вовлекала дочь в занятия сексом. Подозреваемые в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней задержаны, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге отец семь месяцев насиловал пятилетнюю дочь.