Мужчина на электросамокате сбил шестилетнего велосипедиста в Томске

В Томске мужчина на электросамокате сбил мальчика, катавшегося на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Инцидент произошел во дворах жилых домов в Пихтовом переулке, 36-летний мужчина на электросамокате врезался в шестилетнего ребенка, который катался на велосипеде.

Пострадавшего мальчика госпитализировали в медицинское учреждение, подробности о его состоянии неизвестны. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что хирурги детской областной больницы Нижнего Новгорода три часа оперировали подростка, врезавшегося в опору моста на электросамокате. Подросток получил серьезные травмы и был доставлен в детскую больницу с переломом челюсти. Хирурги оперировали пострадавшего три часа. Мать спасенного мальчика поблагодарила медиков за вовремя оказанную помощь. Женщина отметила корректное и доброе обращение медиков с подростком и родителями в экстренной ситуации.

Ранее самокатчик сбил коляску с четырехмесячным ребенком в Московской области.