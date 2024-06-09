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Вооруженный ножом мужчина угрожал детям в Ленобласти

«78.ru»: в Ленобласти мужчина с ножом угрожал детям

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Выборгском районе Ленобласти мужчина с ножом напал на детей, игравших на детской площадке. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел недалеко от магазина в СНТ «Гранит», мужчина, вооруженный ножом, угрожал детям, которые играли на площадке. Дебошира пытались обезвредить местные жители, позднее на место была вызвана полиция, россиянина удалось задержать.

По данным регионального МВД, 36-летний рыбак пришел на детскую площадку пьяным и начал угрожать несовершеннолетним ножом. В отношении мужчины составлен административный протокол о мелком хулиганстве, проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Кировской области пьяный мужчина поссорился с четырьмя приятелями, изрезал их ножом и поджег дом, в котором вместе с ними распивал спиртные напитки. Двух пострадавших спасти не удалось. В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде 21 года лишения свободы, отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

Ранее мужчина, вооруженный зубной щеткой, попытался напасть на полицейских и был задержан.

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