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Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Гидрометцентр РФ: в Москве в воскресенье ожидается до +24°C

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Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»

В воскресенье в Москве воздух прогреется до +24°С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, днем в столице ожидается переменная облачность, температура составит +22... +24°С. Ночью может похолодать до +12°C.

Будет дуть западный ветер с переходом на юго-западный со скоростью 4 — 9 м/с.

В Подмосковье днем в воскресенье ожидается от +20°C до +25°C. В ночь на понедельник может похолодать до +9°C.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что июнь в Москве будет теплым, но количество осадков превысит норму.

Также вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявлял, что катастрофических последствий для урожая фруктов и ягод из-за заморозков в России не будет. Патрушев заверил, что с учетом переменившейся погоды урожай будет скорректирован, несмотря на это, серьезных последствий не ожидается.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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