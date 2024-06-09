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Южная Корея получила от КНДР 300 шаров с мусором

Ренхап: в Южной Корее приземлились более 300 северокорейских шаров с мусором

Более 300 шаров с мусором, отправленных в субботу КНДР, достигли территории Южной Кореи. Об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейское Объединенное командование начальников штабов.

«По состоянию на 10 часов утра (04.00 мск) Объединенный комитет начальников штабов заявил, что обнаружил около 330 воздушных шаров с мусором, запущенных Северной Кореей с субботы», — отмечается в материале.

В агентстве отметили, что шары наполнены бумагой и пластиком.

6 июня в Северную Корею послали воздушные шары из Южной, наполненные долларами, флешками с корейской музыкой и кино и листовками против Ким Чен Ына. Так местные активисты ответили на шары с тоннами мусора, которые ранее отправил Пхеньян. Это старая практика времен холодной войны, от которой страны в последнее время отошли. Хотя сами по себе шары выглядят безобидно, на деле это может говорить об опасном ухудшении отношений между старыми противниками. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Южная Корея решила приостановить соглашение с КНДР в военной сфере из-за шаров с мусором.

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