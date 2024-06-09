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Режим ЧС из-за лесных пожаров отменили в одном из районов Бурятии

Глава Муйского района Дашиев заяви об отмене режима ЧС из-за лесных пожаров

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ФБУ «Авиалесоохрана»/РИА «Новости»

В Муйском районе Бурятии отменили режим ЧС, введенный ранее из-за крупных лесных пожаров. Об этом сообщил его глава Владимир Дашиев, передает РИА Новости.

«Режим ЧС в части лесопожарной обстановки на сегодня у нас снят», — сказал Дашиев.

По его словам, несколько дней в районе шли дожди и потушили все возгорания. Глава района обратил внимание, что работа велась напряженная. В зоне ЧП задействовали немало сил и средств. Это помогло отстоять у огня поселки, не допустить угрозу перехода пожара на населенные пункты.

В минувший понедельник, 3 июня, в Забайкалье и Бурятии был введен федеральный режим ЧС для привлечения дополнительных сил и средств для тушения лесных пожаров. По данным главы Бурятии Алексея Цыденова, с начала года в республике произошли пожары на общей площади 52 тыс. гектаров. Самая сложная обстановка была в Муйском районе, где горело более 30 тыс. гектаров лесной территории.

Ранее стало известно, что в Якутии на площади более 800 квадратных метров загорелся дом, есть пострадавшие.

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