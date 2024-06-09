В ГД раскрыли, как вычислить сообщение, созданное с помощью дипфейка

Видеосообщение, созданное с помощью дипфейков, выдает себя по движением глаз человека на кадрах. Об этом сообщил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин, передаеетРИА Новости.

«Качество дипфейков за последние несколько лет значительно выросло, однако все равно есть ряд признаков, по которым можно выявить «подделку», — рассказал он.

Парламентарий призвал также акцентировать внимание на цвете кожи и волос, контуре овала лица. В случае голосовых подделок, по его словам, необходимо оценивать интонации и четкость речи.

Депутат перечислил несколько причин, почему у мошенников сегодня получается успешно создавать дипфейки, в числе которых — в приоритете доступность технологий. Он выразил опасение, что фальшивые видео или изображения могут быстро стать вирусными и дойти до широкой аудитории, до того как будут опровергнуты.

До этого в России захотели штрафовать или сажать за обман людей с помощью дипфейков.

Ранее эксперт счел дипфейки нерешаемой проблемой.