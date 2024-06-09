Синоптики объяснили появление смерча в Челябинской области

В Челябинском гидрометеоцентре сообщили, что заранее предсказать появление смерча, который прошел по Агаповскому району Челябинской области 8 июня, было невозможно, но проследить по спутникам и радиолокаторам образование мощной кучево-дождевой облачности можно было за несколько часов до его возникновения. Об этом Челябинский ЦГМС рассказал в своем Telegram-канале.

По словам специалистов, смерч образовался из-за значительных вертикальных и горизонтальных градиентов температуры, влажности и давления воздуха, также большую роль сыграл рельеф местности и наличие водоемов.

«Предсказать смерч с большой заблаговременностью невозможно, однако, за несколько часов до его возникновения по спутникам и радиолокаторам можно проследить образование мощной кучево-дождевой облачности, предшествующей его развитию», — рассказали в пресс-службе.

Также там пояснили, что условия возникновения смерчей сходны с условиями образования гроз, града, шквалов, и разрушения от этих явлений однотипные.

8 июня сообщалось, что в Челябинской области и Республике Башкирии зафиксировали сильный торнадо. Из-за него в десяти населенных пунктах на юге Челябинской области отключили электроэнергию.

Ранее было опубликовано видео с мощным торнадо в Башкирии.