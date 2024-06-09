Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптики объяснили появление смерча в Челябинской области

Челябинский ЦГМС: невозможно было предсказать смерч заблаговременно

close
100%
Depositphotos

В Челябинском гидрометеоцентре сообщили, что заранее предсказать появление смерча, который прошел по Агаповскому району Челябинской области 8 июня, было невозможно, но проследить по спутникам и радиолокаторам образование мощной кучево-дождевой облачности можно было за несколько часов до его возникновения. Об этом Челябинский ЦГМС рассказал в своем Telegram-канале.

По словам специалистов, смерч образовался из-за значительных вертикальных и горизонтальных градиентов температуры, влажности и давления воздуха, также большую роль сыграл рельеф местности и наличие водоемов.

«Предсказать смерч с большой заблаговременностью невозможно, однако, за несколько часов до его возникновения по спутникам и радиолокаторам можно проследить образование мощной кучево-дождевой облачности, предшествующей его развитию», — рассказали в пресс-службе.

Также там пояснили, что условия возникновения смерчей сходны с условиями образования гроз, града, шквалов, и разрушения от этих явлений однотипные.

8 июня сообщалось, что в Челябинской области и Республике Башкирии зафиксировали сильный торнадо. Из-за него в десяти населенных пунктах на юге Челябинской области отключили электроэнергию.

Ранее было опубликовано видео с мощным торнадо в Башкирии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами