«Никто здесь в жизни такого не видел»: в Башкирии запечатлели на видео мощный торнадо

Жительница Башкирии Эльвира рассказала «Газете.Ru», что сильный торнадо в Абзелиловском районе сильно всех напугал. По ее словам, раньше никто не видел подобное природное явление в республике.

«Родственники живут в деревне Альмухаметово, в 15 километрах от меня. Успели заснять торнадо. Впервые такое, никто здесь никогда в жизни не видел торнадо. Все напугались, конечно. Я видела только комету, в каком году — не помню, пролетела через наше Аскарово. А торнадо — нет», — сказала Эльвира.

8 июня в Башкирии и Челябинской области зафиксировали сильный торнадо. По словам очевидцев, смерч увидели жители Агаповского района в Челябинской области, Абзелиловского района в Башкирии и деревни под Магнитогорском.

По данным министерства чрезвычайных ситуаций Башкортостана, примерно за десять минут буйства ветряной стихии у села Целинного снесло восемь железобетонных столбов, сорвало обшивку и инфостенд на заправке. Кроме того, торнадо нанес урон линии электропередач, двум машинам и нескольким дорожным знакам. В десяти населенных пунктах на юге Челябинской области отключили электроэнергию.

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