Масштабный сбой в работе Telegram длился 1,5 часа

Масштабный сбой произошел в работе Telegram вечером в субботу, 8 июня. Менеджер был недоступен более полутора часов, пишет Telegram-канал Shot.

«Неполадки в приложении начались после 21:20, у многих перестали отправляться сообщения, не прогружались фото и видео», — уточнили в сообщении.

Большинство жалоб поступили от пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга. Также сбои в работе Telegram, по данным сайта Downdetector, зафиксировали в городах в США, Франции, Португалии, Чехии, Бельгии, Италии, Германии и других стран.

До этого сообщалось, что у 68% пользователей возникли сложности с подключением к серверу, у 30% — к доступом к приложению.

Аналогичный сбой в работе Telegram произошел в марте.

Ранее бизнесмен Павел Дуров похвастался устойчивой работой Telegram даже с учетом глобального сбоя.