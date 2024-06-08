Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Масштабный сбой в работе Telegram длился 1,5 часа

Downdetector: сбои в работе Telegram наблюдались в РФ, Европе и США

close
100%
Shutterstock

Масштабный сбой произошел в работе Telegram вечером в субботу, 8 июня. Менеджер был недоступен более полутора часов, пишет Telegram-канал Shot.

«Неполадки в приложении начались после 21:20, у многих перестали отправляться сообщения, не прогружались фото и видео», — уточнили в сообщении.

Большинство жалоб поступили от пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга. Также сбои в работе Telegram, по данным сайта Downdetector, зафиксировали в городах в США, Франции, Португалии, Чехии, Бельгии, Италии, Германии и других стран.

До этого сообщалось, что у 68% пользователей возникли сложности с подключением к серверу, у 30% — к доступом к приложению.

Аналогичный сбой в работе Telegram произошел в марте.

Ранее бизнесмен Павел Дуров похвастался устойчивой работой Telegram даже с учетом глобального сбоя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами