Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пилот экстренно севшего на шоссе в Подмосковье самолета вел его по доверенности

Пилот аварийно севшего на шоссе в Лыткарино самолета управлял им по доверенности

close
100%
«Baza»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Baza»

Пилот легкомоторного самолета Piper, который совершил экстренную посадку на шоссе в подмосковном Лыткарино, управлял им по доверенности. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

«Пилот управлял судном по доверенности», — указывается в публикации.

Согласно информации агентства, собственником воздушного судна является другой человек.

Вечером 8 июня главное управление министерства чрезвычайных ситуаций по Московской области сообщало, что легкомоторный самолет Piper совершил аварийную посадку на шоссе в районе Лыткарино. Сообщение об аварийной посадке самолета на Тураевское шоссе поступило около 18:00 (мск). Позднее стало известно, что одной из причин аварийной посадки самолета Piper в Московской области стала неисправность двигателя.

Ранее под Мурманском вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами