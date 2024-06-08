Пилот экстренно севшего на шоссе в Подмосковье самолета вел его по доверенности

Пилот легкомоторного самолета Piper, который совершил экстренную посадку на шоссе в подмосковном Лыткарино, управлял им по доверенности. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

«Пилот управлял судном по доверенности», — указывается в публикации.

Согласно информации агентства, собственником воздушного судна является другой человек.

Вечером 8 июня главное управление министерства чрезвычайных ситуаций по Московской области сообщало, что легкомоторный самолет Piper совершил аварийную посадку на шоссе в районе Лыткарино. Сообщение об аварийной посадке самолета на Тураевское шоссе поступило около 18:00 (мск). Позднее стало известно, что одной из причин аварийной посадки самолета Piper в Московской области стала неисправность двигателя.

Ранее под Мурманском вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку.