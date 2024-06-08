В Рособрнадзоре сообщили об отсутствии жалоб на досмотры перед ЕГЭ

Рособрнадзор не получил ни одной жалобы на досмотры перед ЕГЭ, подтвержденных фактов нарушений при допуске участников к экзаменам также нет. Об этом сообщил ТАСС руководитель ведомства Анзор Музаев.

«Ни одной жалобы на это в Рособрнадзор не поступало. Все контролирующие органы, куда должны были пострадавшие писать, организуют проверку. Дела резонансные», — сказал он.

На данный момент у ведомства нет результатов ни одной проверки. Подробностями инцидентов, обсуждаемых в соцсетях занимаются прокуратура и СК.

До этого Музаев также заявил, что досмотр участников перед ЕГЭ не предусмотрен порядком проведения экзамена, есть только регламент прохода рамок.

В этом году произошло сразу несколько скандалов из-за досмотров учащихся перед экзаменами. Так, в воронежской школе выпускницам, пришедшим на ЕГЭ, пришлось снимать нижнее белье для прохода через металлоискатель. Также сообщалось, что в Чувашии в местной школе учениц заставили раздеваться до нижнего белья, чтобы получить допуск к сдаче ЕГЭ.

Ранее директор школы в Воронеже уволилась после скандала с досмотром девочек перед ЕГЭ.