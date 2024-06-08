Власти Южной Кореи предлагают девочкам раньше начинать учиться для повышения рождаемости

Южнокорейским девочкам рекомендуют идти в школу на год раньше, чтобы быть привлекательнее в глазах молодых людей. Об этом пишет The Guardian.

Правительственный аналитический центр Южной Кореи подготовил доклад о решении проблемы сокращения численности трудоспособного населения. В нем говорится, что девочки должны начинать учиться на год раньше, так как создание разницы в возрасте между девочками и мальчиками в школе сделает их более привлекательными друг для друга к моменту достижения брачного возраста. Это утверждение основано на идее, что мужчин естественным образом привлекают более молодые женщины, потому что мужчины созревают медленнее.

«То, что подобный доклад, не прошедший никакой проверки, был опубликован в демократической стране — государственным исследовательским институтом, который будет оценивать меры по решению проблемы низкой рождаемости в будущем, — просто смешно», — заявила Шин Гён-а, профессор социологии из Университета Халлим.

Ли Чжэ Мён, лидер главной оппозиционной партии, назвал рекомендации доклада «абсурдными», в интернете предложения аналитического центра также не получили поддержки. В ответ на критику из соцсетей институт заявил, что финансируемый государством доклад содержит мнения отдельных авторов и не обязательно отражает его официальную точку зрения.

До этого в правительстве Сеула, где уровень рождаемости составляет 0,72 ребенка на одну женщину, заявили, что предложат до 1 млн вон (около 65 тыс. рублей) парам, которые откажутся от процедуры стерилизации. Правительство страны тем временем рассматривает возможность увеличения единовременных финансовых выплат для молодых родителей. Если эти меры не помогут, то по прогнозам властей, к 2052 году население столицы сократится до 7,9 млн человек.

Ранее Екатеринбургский митрополит Евгений назвал бездетных женщин «плохой копией мужчин», выступая против абортов на женском форуме.