Воздушный вихрь снес несколько столбов в Башкирии

Воздушный вихрь снес восемь столбов в Абзелиловском районе Башкортостана. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС.

«Снесло 8 железобетонных столбов, сорвало обшивку и информационный стенд на заправке, повреждены линии электропередач, два автомобиля, а также дорожные знаки и все это за 10 минут», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что из людей никто не пострадал. Стоимость принесенного ущерба пока неизвестна.

До этого в Татарстане из-за отключения электричества в жилом доме обрушился лифт во время движения.

Инцидент произошел в селе Усады. В жилищном комплексе «Счастливый» лифт двигался как обычно, но в какой-то момент стал опускаться быстрее, в кабине появился дым. На момент аварии людей внутри не было.

Незадолго до этого в Стерлитамаке лифт сорвался и пролетел шесть этажей. В этот момент в кабине находилась девочка, которая получила сотрясение головного мозга и компрессионный перелом позвоночника.

Ранее во Владивостоке жители более десяти улиц остались без электричества.