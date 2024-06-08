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Беспилотники ВСУ атаковали Дагестан

Mash: украинские беспилотники атаковали Дагестан

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Shutterstock

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Дагестан. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что один из беспилотников подбили выстрелом из автомата. По предварительной информации, дрон упал в районе нефтяного месторождения в Ногайском районе российского региона.

8 июня министерство обороны России сообщило, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) 8 июня сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области.

8 июня глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что российские системы ПВО сбили три украинских беспилотника в небе над республикой.

В этот же день в Минобороны России сообщили, что за минувшую ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников над территорией РФ. Дроны были сбиты в том числе над Крымом, Краснодарским краем и Астраханской областью. Кроме того, военным удалось уничтожить БПЛА над Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской областями.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.

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