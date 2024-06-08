Еще один беспилотник сбили над Белгородской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в субботу, 8 июня, сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны России.

По информации ведомства, дрон был уничтожен около 14:00 мск.

8 июня глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника в небе над республикой.

По его словам, дроны были запущены с территории Украины в сторону военного аэродрома в городе Моздоке. Как заявил Меняйло, после этой атаки есть незначительные разрушения и возгорания.

В этот же день в Минобороны России сообщили, что за минувшую ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников над территорией РФ. Дроны были сбиты в том числе над Крымом, Краснодарским краем и Астраханской областью. Кроме того, военным удалось уничтожить БПЛА над Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской областями.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.