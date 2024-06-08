Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Еще один беспилотник сбили над Белгородской областью

Минобороны России: силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

close
100%
Shutterstock

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в субботу, 8 июня, сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны России.

По информации ведомства, дрон был уничтожен около 14:00 мск.

8 июня глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника в небе над республикой.

По его словам, дроны были запущены с территории Украины в сторону военного аэродрома в городе Моздоке. Как заявил Меняйло, после этой атаки есть незначительные разрушения и возгорания.

В этот же день в Минобороны России сообщили, что за минувшую ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников над территорией РФ. Дроны были сбиты в том числе над Крымом, Краснодарским краем и Астраханской областью. Кроме того, военным удалось уничтожить БПЛА над Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской областями.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами