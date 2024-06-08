В Британии оштрафовали женщину, которая вместе с ребенком кормила птиц в парке

В Великобритании женщине, покормившей голубей, выписали штраф в размере £150. Об этом пишет The Sun.

37-летняя Джемма Саммерс из Дерби взяла шестилетнего сына Льюсона с собой в парк в районе Ривер-Гарденс, чтобы покормить голубей и уток. До этого они уже не раз так проводили вместе время, ранее проблем с законом у женщины не возникало. Однако на прошлой неделе инспектор выписал ей штраф на месте за оставление мусора.

Джемма назвала меру эту отвратительной и предположила, что в ее случае было бы уместно предупреждение. Она говорит, что ее сын был очень расстроен после неудачной прогулки, так как понял, что теперь не сможет кормить птиц. Женщина утверждает, что не заметила у входа в парк знаки, предупреждающие посетителей о недопустимости кормления птиц в этом месте.

«Знаков недостаточно. У входа, через который я пришла, их не было. Знаки должны быть на уровне глаз, их должно быть больше, чтобы люди знали о правилах, касающихся кормления птиц. Я также считаю, что сумма штрафа смехотворна. Некоторые люди получают меньше за неправильную парковку и езду по автобусным полосам», — уверена британка.

Тем не менее власти не считают, что штраф в этом случае был избыточен.

«Бросать мусор в любом месте города — это преступление, в том числе и остатки корма, которым кормят птиц. Хотя у тех, кто подкармливает птиц, могут быть благие намерения, это может создать непредвиденные проблемы. Избыток корма может привести к увеличению количества голубей, что приведет к увеличению количества помета. Он также может привлечь грызунов», — прокомментировал инцидент представитель городского совета Дерби.

Ранее штрафом за кормление голубей пригрозили жителям Кемерова.