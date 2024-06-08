Власти Дагестана отреагировали на сообщения о прилете дрона

Власти Дагестана не стали опровергать информацию о прилете беспилотника на территорию региона. Администрация главы республики сообщила в Telegram-канале, что вопросы безопасности находятся на контроле компетентных органов.

«Подробная информация будет дана по результатам проверок и проведения необходимых мероприятий», — заявили в администрации в связи с распространяемой в соцсетях информацией о возможно атаке дрона.

Чиновники призвали граждан быть бдительными и при этом сохранять спокойствие, а также не помогать в распространении фейков.

8 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотных летательных аппаратов атаковали три села в регионе. По его словам, в селе Петровка осколки дрона просекли фасад и окна административного корпуса сельхозпредприятия. В селе Ясные Зори украинский беспилотник атаковал храм, в здании повреждена кровля.

В этот же день украинские беспилотники атаковали город Моздок в Северной Осетии. В результате удара были незначительные разрушения и возгорания.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.