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Власти Дагестана отреагировали на сообщения о прилете дрона

В Дагестане не стали опровергать прилет беспилотника в республику

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Власти Дагестана не стали опровергать информацию о прилете беспилотника на территорию региона. Администрация главы республики сообщила в Telegram-канале, что вопросы безопасности находятся на контроле компетентных органов.

«Подробная информация будет дана по результатам проверок и проведения необходимых мероприятий», — заявили в администрации в связи с распространяемой в соцсетях информацией о возможно атаке дрона.

Чиновники призвали граждан быть бдительными и при этом сохранять спокойствие, а также не помогать в распространении фейков.

8 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотных летательных аппаратов атаковали три села в регионе. По его словам, в селе Петровка осколки дрона просекли фасад и окна административного корпуса сельхозпредприятия. В селе Ясные Зори украинский беспилотник атаковал храм, в здании повреждена кровля.

В этот же день украинские беспилотники атаковали город Моздок в Северной Осетии. В результате удара были незначительные разрушения и возгорания.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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