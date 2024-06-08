В Рособрнадзоре напомнили о порядке проведения ЕГЭ на фоне скандала с досмотрами

Досмотр участников перед ЕГЭ не предусмотрен порядком проведения экзамена, есть только регламент прохода рамок. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет ТАСС.

«Регламентом у нас не прописан досмотр. Досмотр — это серьезная юридическая процедура с понятыми, специальной комнатой, которую могут проводить только уполномоченные люди», — пояснил Музаев.

В условиях, когда проверку проводят педагоги, есть лишь регламент прохода рамок с металлоискателем. Если будет сигнал — значит нужно выложить запрещенный предмет, отметил он.

В этом году произошло сразу несколько скандалов из-за досмотров учащихся перед экзаменами. Так, в воронежской школе выпускницам, пришедшим на ЕГЭ, пришлось снимать нижнее белье для прохода через металлоискатель. Также сообщалось, что в Чувашии в местной школе учениц заставили раздеваться до нижнего белья, чтобы получить допуск к сдаче ЕГЭ.

Ранее сообщалось, что родителям могут разрешить контролировать процесс досмотра перед ЕГЭ.