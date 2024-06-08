Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Россиян начали атаковать телефонные мошенники с предложением пройти флюорографию или иные медицинские обследования. Разговор о медицине они переводят на другую тему и начинают выпрашивать персональные данные, рассказал агентству «Прайм» юрист Иван Соловьев.

По его словам, мошенники научились имитировать голоса и манеру поведения, схожие с реальными работниками поликлиник. Мошенники могут предложить пройти флюрографию или запись к эндокринологу, кардиологу.

Под таким предлогом они спрашивают код из СМС, который приходит на номер потенциальной жертвы. С его помощью они получают доступ к аккаунту на портале госуслуг. Таким образом, мошенник получается доступ к паспортным данным человека, после чего оформляет кредит на его имя.

Недавно супружеская пара из Петербурга лишилась всех накоплений после общения с телефонными мошенниками, которые представились сотрудниками ФСБ.

До этого сообщалось, что в Костроме телефонные мошенники убедили пенсионерку, что ее сбережения в опасности и заставили женщину перевести на указанные ими счета 2 млн рублей.

Ранее россиянам посоветовали не верить сообщениям об ошибочном зачислении средств.