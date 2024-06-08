Россиянина, подозреваемого в отмывании денежных средств, задержали на Пхукете

Россиянина задержали в международном аэропорту Пхукета по делу о легализации преступных доходов. Об этом сообщает портал «Новости Пхукета».

Сообщается, что гражданин России с прошлого года находился в розыске по обвинению в отмывании денег. Суд на Пхукете выдал ордер на его арест 25 декабря по статье об отмывании денежных средств. В итоге 31-летнего мужчину задержали 7 июня, когда он прилетел на остров из-за рубежа.

По данным полиции, задержанный занимался обналичиванием преступных доходов мошенников. Также известно, что он оформил себе нелегальное юрлицо в Кату, его задержание произвели полицейские из этого района Пхукета совместно с сотрудниками Иммиграционного бюро. Россиянина будут судить за преступные эпизоды, произошедшие в период с 7 июля по 19 ноября 2023 года.

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