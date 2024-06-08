Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянина, подозреваемого в отмывании денежных средств, задержали на Пхукете

Россиянина задержали в аэропорту Пхукета по делу об отмывании денег

close
100%
HKT Immigration Checkpoint

Россиянина задержали в международном аэропорту Пхукета по делу о легализации преступных доходов. Об этом сообщает портал «Новости Пхукета».

Сообщается, что гражданин России с прошлого года находился в розыске по обвинению в отмывании денег. Суд на Пхукете выдал ордер на его арест 25 декабря по статье об отмывании денежных средств. В итоге 31-летнего мужчину задержали 7 июня, когда он прилетел на остров из-за рубежа.

По данным полиции, задержанный занимался обналичиванием преступных доходов мошенников. Также известно, что он оформил себе нелегальное юрлицо в Кату, его задержание произвели полицейские из этого района Пхукета совместно с сотрудниками Иммиграционного бюро. Россиянина будут судить за преступные эпизоды, произошедшие в период с 7 июля по 19 ноября 2023 года.

Ранее турист из России угнал свой скутер у тайской полиции при помощи болтореза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами