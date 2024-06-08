Омбудсмен рассказала о судьбе воссоединенных на Украине семей

Некоторые семьи, воссоединенные при содействии аппарата детского омбудсмена с детьми на Украине, не хотят поддерживать отношения с Россией. Об этом в интервью РИА Новости рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, эти семьи оказываются под давлением властей Украины и нелестно высказываются о России.

При этом омбудсмен отметила, что между Украиной и Россией есть международный посредник — Катар, это государство помогает российской стороне в переговорах с Киевом, а также в документарных вопросах при воссоединении семей со стороны обеих стран.

Львова-Белова рассказала, что катарские партнеры помогают России отследить за тем, в порядке ли дети или нет. Кроме того, совсем недавно Катар организовал реабилитационный отдых для семей, как украинских, так и российских.

В конце мая президент России Владимир Путин заявлял, что детей, вывезенных с территории Украины, спасали от обстрелов в зоне боевых действий.

Ранее сообщалось, что усыновление детей иностранцами в России скоро может полностью прекратиться.