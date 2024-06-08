В Биробиджане обрушилась восьмиметровая горка, семь человек получили травмы. Об этом сообщили в МЧС Еврейской автономной области.

Сообщается, что трое местных жителей получили переломы. Пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания помощи. На месте работают спасатели. Причины произошедшего выясняются.

До этого автомобильный мост обрушился в Дагестане из-за непогоды. На переправу сошел селевой поток.

Отмечается, что транспортное сообщение с селом Дагбаш Шамильского района прервано, альтернативные маршруты объезда отсутствуют. На место для проведения работ по устройству временной объездной дороги переброшена спецтехника.

Сообщалось также, что производственно-складское здание, горящее на востоке Москвы, обрушилось на площади 1,5 тыс. кв. метров. О пострадавших информации не поступало.

Ранее в Рязанской области россиянка пострадала после обрушения балкона.