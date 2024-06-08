В Северной Осетии после атаки БПЛА есть разрушения и возгорания

После атаки украинских беспилотников на город Моздок в Северной Осетии есть незначительные разрушения и возгорания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.

По его словам, пострадавших нет.

«Ситуация на данный момент: создан оперативный штаб; все службы переведены в режим повышенной готовности», — написал чиновник.

Он также заявил, что для безопасности граждан все массовые мероприятия в Моздокском районе отменены.

Утром 8 июня Меняйло сообщил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских дрона в небе над Северной Осетией.

По его словам, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были запущены с территории Украины в сторону военного аэродрома в Моздоке.

В этот же день в министерстве обороны России сообщили, что за минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников над территорией РФ.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.