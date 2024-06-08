В Бурятии альпинист сорвался с 20-метровой высоты и выжил

В горах Тункинского района Бурятии пострадал альпинист, мужчина упал с горы во время восхождения. Об этом сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.

Инцидент произошел в Тункинском районе Бурятии, 36-летний мужчина вместе с друзьями совершал восхождение на пик Братчанка и упал с высоты 20 метров. По предварительной информации, он получил переломы ног.

Спасатели связались с приятелями пострадавшего, они доставят мужчину до ближайшего зимовья, где его будут ждать врачи. К вылету также готовится вертолет МИ-8 МЧС России со спасателями Байкальской поисково-спасательной службы. Известно, что альпинисты совершали восхождение, не пройдя регистрацию в МЧС.

До этого сообщалось, что на Сахалине 17-летняя девушка сорвалась со скалы и сломала кости лица, пытаясь сделать селфи на высоте. Компания подростков 15 мая в темное время суток решила наведаться на Быковские пороги — раньше достопримечательность была дамбой для водопада. Несовершеннолетние двигались по краю пропасти, освещая путь при помощи телефонов, однако планировавшая сделать селфи на высоте школьница сорвалась и упала. Друзья пострадавшей вызвали на место экстренные службы, к делу подключился Следственный комитет.

Ранее в Крыму туристка выжила, сорвавшись с 50-метровой скалы.