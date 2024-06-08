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В Астраханской области сообщили о ночной атаке беспилотников

Губернатор Астраханской области Бабушкин сообщил об отражении атаки БПЛА

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Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 8 июня предприняли попытку атаковать Астраханскую область с помощью своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

По его словам, украинские дроны пытались атаковать один из объектов, находящихся на территории области.

«Атака была отражена», — написал чиновник.

Он отметил, что все специальные службы работают в состоянии повышенной готовности.

Бабушкин также призвал граждан не поддаваться на провокации.

Утром 8 июня украинские военные попытались атаковать объекты на территории Республики Северная Осетия — Алания при помощи БПЛА.

В этот же день в министерстве обороны России сообщили, что за минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников над территорией РФ.

До этого украинские дроны-камикадзе атаковали два автобуса в Белгородской области.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.

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