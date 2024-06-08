Россиянин истязал пожилую мать в бане

Житель Костромской области стал фигурантом уголовного дела, избив мать в бане. Об этом сообщает портал Kostroma Today.

20-летний молодой человек жестко избил пожилую мать, мужчина требовал у женщины деньги, чтобы заплатить за мобильный интернет, а получив отказ набросился на нее с кулаками.

Полицию вызвали соседи, услышавшие крики женщины. Как установили правоохранители, злоумышленник крал деньги с банковской карты женщины и часто бил ее. В отношении домашнего тирана возбуждено уголовное дело, мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Стерлитамаке муж напал на жену и сломал ей палец. Супружеская пара из Стерлитамака прожила вместе почти 10 лет, муж и жена часто ссорились, мужчина систематически злоупотреблял алкоголем. Россиянка решила подать на развод, обратилась к юристу и передала ему документы, в том числе и на квартиру, в которой проживала вместе с мужем. Заметив пропажу бумаг, нетрезвый мужчина набросился на жену и начал выкручивать ей руки, в порыве гнева муж сломал жене мизинец. У пострадавшей диагностирован оскольчатый перелом, женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Ранее в Приморье пьяная мать избила сына кочергой.