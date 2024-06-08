В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога

На Украине объявили воздушную тревогу в Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает официальный ресурс оповещения населения.

Также тревога ночью объявлялась в Сумской и Полтавской областях Украины и была отменена спустя полтора часа в одном и полчаса — в другом регионе. Сирены звучат на территории контролируемой ВСУ части ДНР, ЛНР и Запорожской области.

До этого в Хмельницкой области Украины произошла серия взрывов на фоне воздушной тревоги.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

7 марта в Харьковской области Украины объявили обязательную эвакуацию из ряда населенных пунктов на Купянском направлении. Родителей с детьми обязали выехать из 18 населенных пунктов в Великобурлукской и Ольховатской общинах. Все жители должны покинуть еще 55 населенных пунктов, названия которых не приводились. Власти пообещали помочь местным жителям с расселением.

16 марта власти Украины начали эвакуацию в Сумской области близ границы с Россией. Эвакуация проводилась на территории шести территориальных общин.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.