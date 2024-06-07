Путин поручил подготовить законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Президент России Владимир Путин поручил «Единой России» и правительству подготовить законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Его необходимо принять в весеннюю сессию, заявил глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Его цитирует пресс-службе партии.

«Важно поддержать стремление людей, достигших пенсионного возраста, продолжать работу, приносить пользу. Их знания, навыки, компетенции — важный ресурс для экономики и социальной сферы, подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства уточнил, что речь об уровне заработной платы работающих пенсионеров.

«Из-за финансовых, бюджетных ограничений в прошлые годы не проводилась индексация пенсии работающим пенсионерам. За это время вопрос, который касается миллионов наших граждан, что называется, назрел», — сказал президент.

По его словам, сегодня у страны есть ресурсы, чтобы начать решение этого вопроса в интересах людей.

«Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. С 1 февраля 2025 года и далее ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать», — заявил Владимир Путин.