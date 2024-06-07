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В Госдуме оценили идею сделать 31 декабря официальным выходным

Депутат Бессараб: 31 декабря у россиян должен быть официальный выходной

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Depositphotos

В России следует законодательно утвердить 31 декабря выходным днем. Это важно для жителей, которые давно выступают за утверждение выходного в этот праздничный день, отметила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с 360.ru.

Напомним, глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что при подготовке производственного календаря на 2025 год вариант утверждения 31 декабря выходным днем будет рассмотрен. По его словам, на это есть «значительный» запрос общества. Бессараб заявила, что с удовольствием поддержит эту инициативу.

«31 декабря у хозяюшек очень много забот: необходимо накрыть на стол, подготовить подарки, при этом выглядеть красиво», — отметила депутат.

Традиционно новогодние выходные в России стараются продлить с 31 декабря по 8 января, благодаря чему у людей появляется возможность воспользоваться таким мини-отпуском и куда-нибудь съездить, напомнила парламентарий. Она также добавила, что при необходимости можно будет перенести какие-либо дни и выходные, подчеркнув, что это не так значимо.

Ранее эксперт рассказала о нюансах оплаты работы в выходные.

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