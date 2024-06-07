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В ГД назвали условие для индексации пенсий работающим пенсионерам

В ГД заявили, что пенсии работающим пенсионерам могут проиндексировать с 2025 года

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Павел Лисицын/РИА Новости

Пенсии работающим пенсионерам могут быть проиндексированы с 2025 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на комитет Госдумы.

В сообщении уточнили, что введение индексации пенсий работающим пенсионерам потребует принятия федерального закона. В Госдуме пояснили, что с 2016 года действует норма в пенсионном законодательстве, которая звучит примерно так: работающим пенсионерам деньги выплачиваются без учета индексации.

До этого президент России Владимир Путин призвал вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам. Заявление прозвучало на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

В начале июня россиянам назвали справедливую частоту индексации пенсий. Прожиточный минимум пенсионера в России в 2024 году — 13 290 рублей. В 2024 году на пенсию могут выйти женщины в возрасте от 58 лет и мужчины от 63 лет.

Ранее экономист рассказал, на сколько выросли пенсии работающих россиян.

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