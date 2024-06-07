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Путин назвал одну из главных задач для России

Путин назвал развитие восточного полигона ж/д одной из главных задач для России

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Одной из главных задач для России является развитие Восточного полигона железных дорог. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Так, на восточном направлении, в Китай, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона основным проектом для нас является развитие так называемого Восточного полигона железных дорог», — сказал глава государства.

Он отметил, что в апреле были утверждены параметры уже третьего этапа его модернизации.

Российский лидер добавил, что к 2030 году провозная способность этого полигона железных дорог должна увеличиться до 210 млн тонн, а к 2032 году — до 270 млн тонн.

Восточный полигон расположен в границах четырех железных дорог — Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной. Он обслуживает транспортные потребности 14 субъектов Российской Федерации и обеспечивает транзит для всей страны.

До этого президент РФ назвал российские железные дороги лучшими в мире.

Путин выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.

Ранее Путин оценил развитие железнодорожного сообщения с новыми регионами РФ.

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