Безработный мужчина напал с ножом на сотрудницу центра занятости

В немецком Тюбингене безработный мужчина угрожал сотруднице центра занятости ножом, сообщает Bild.

По данным полиции, 28-летний гражданин Эритреи пришел на утреннюю консультацию по трудоустройству, но в какой-то момент выхватил принесенный с собой нож и пригрозил им женщине. Сотрудница центра хладнокровно отреагировала на агрессивный выпад, выбежав из кабинета и заперев нападавшего внутри.

Прибывшие полицейские оцепили здание, и вскоре задержали вооруженного мигранта. Он был доставлен в полицейский участок, его оружие изъяли. Оказалось, что эритреец имеет судимость за кражу. Тем не менее его вскоре отпустили, так как прокуратура не подала ордер на арест.

Также сообщается, что пострадавшая сотрудница Jobcenter смогла вернуться к работе только после психологической консультации.

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