Эксперты назвали три эффективных способа убрать мешки под глазами

Мешки под глазами можно скрыть в домашних условиях, однако эффект от таких процедур обычно длится недолгое время. Делать их нужно перед выходом из дома, чтобы освежить внешний вид. В первую очередь убрать отеки под глазами помогают холодные компрессы, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Холод сужает сосуды, снимая отечность. Специалисты рекомендуют смочить ватный диск в холодной воде и положить под глаза на 3-5 минут. Также можно использовать охлажденные чайные ложки.

Второй популярный метод – это чайные пакетики. За счет содержания кофеина зеленый и черный чай улучшает кровообращение и убирает отеки. Рекомендуется заварить чай в кипятке, а затем охладить пакетики в холодильнике, отжать и приложить к глазам на 15-20 минут.

Третий популярный метод – это нанесение на кожу безрецептурного крема от геморроя. Эксперты подчеркивают, что это подходит не всем и может вызвать раздражение у некоторых людей, поэтому сначала нужно нанести его на запястье. Если кожа покраснее и будет жечь, то кремом пользоваться нельзя. В целом такой крем считается эффективным для избавления от отеков, так как в его состав входят ингредиенты, сужающие сосуды.

Врачи предупреждают, что некоторые продукты могут приводить к отекам. В их числе – белый хлеб, сладости, выпечка, молоко, соленые продукты – закуски, колбасы, консервы и чипсы, а также алкоголь. Это связано с тем, что углеводы с высоким гликемическим индексом вызывают резкое повышение уровня инсулина в крови, что приводит к задержке натрия и воды.

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