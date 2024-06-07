Врач объяснила, как помочь ребенку побороть страх перед посещением стоматолога

Детский стоматолог, терапевт сети клиник DinStom Марина Кинева в интервью РИАМО рассказала, как помочь ребенку побороть страх перед посещением стоматолога. По ее словам, лучше всего, чтобы первый визит к специалисту был не тогда, когда зуб уже болит. Поход к врачу не должен ассоциироваться с болью, пояснила она.

«И желательно не заострять внимание на предстоящем визите, чтобы ребенок воспринимал это как что-то повседневное, обычное и естественное», — отметила Кинева.

Также она посоветовала не говорить ребенку слова «врач» и «сверлить».

«Родители! Стоматологи ничего не сверлят! Сверлят строители. Забудьте это слово! Представляете, что может нафантазировать ребенок» — предостерегла специалист.

Она добавила, что не нужно говорить ребенку о том, что врач ничего не будет делать на приеме, поскольку это не так. Вместо этого, стоит настроить его на то, что стоматолог проверит зубы, посчитает и почистит.

Детский врач-стоматолог Ольга Бельтюкова до этого объяснила, как приучить детей чистить зубы. В данном случае, по ее словам, важен пример родителей.

Она отметила, что со временем данный процесс будет восприниматься ребенком как норма. Кроме того, детям до восьми лет требуется помощь взрослых, чтобы хорошо очищать полость рта.

Также она посоветовала составить календарь чистки зубов и красиво его оформить. На нем ребенок может отмечать свои достижения в уходе за полостью рта, за это его можно поощрять.

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