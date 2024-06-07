В Подмосковье в сфере ЖКХ работает искусственный интеллект

Искусственный интеллект (ИИ) задействовали в сфере ЖКХ в Подмосковье. Его внедрили в 30 проектов по восьми ключевым направлениям, в том числе – транспорт, городская среда и госуправление. Более того – ИИ заменил 350 сотрудников, которые мониторили чистоту улиц, рассказала 360.ru министр госуправления, информтехнологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

В регионе реализуется проект «Чистая территория», в рамках которого состояние улиц, наличие мусора или граффити проверяли 350 сотрудников отрасли. Теперь эту работу возложили на ИИ, подчеркнула министр.

«У нас много камер «Безопасного региона», теперь они смотрят и за чистотой, — добавила она. — ИИ анализирует фотопоток и выделяет для инспектора узкие участки, где есть проблема».

ИИ оценивает качество уборки мусора, содержание контейнерных площадок, поломку фонарей. Кроме того, эксперты обучили его опередить УК, которая отвечает за ту или иную территорию, и передавать ей данные о выявленных проблемах. Спустя месяц камера делает новый снимок территории и закрывает заявку, если замечание устранено. В результате внедрения этой техники сократилось количество жалоб подчеркнула Куртяник. Всего в регионе, по ее словам, установлено 130 тысяч камер.

Также камеры, оснащенные ИИ, подключили к проверке школьного питания, добавила министр. В числе прочего, по ее словам, продукты в столовых проверяются на соответствие закупкам.

Напомним, накануне на ПМЭФ также представили человекоподобного робота Женю для консультаций в сфере ЖКХ. Он использует модель искусственного интеллекта «Яндекс GPT», что позволяет ему вести естественный диалог с пользователями.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект Сбера заговорит на арабском и узбекском.