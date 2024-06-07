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Львова-Белова предложила обсуждать тему отмены ЕГЭ после экзаменов

Львова-Белова: нельзя нагнетать тему отмены ЕГЭ

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Тема отмены ЕГЭ требует широкого общественного обсуждения, необходимо учесть интересы всех, сказала РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Сейчас идет процесс сдачи ЕГЭ, дети все находятся в переживаниях за сам процесс, за результаты. Наша задача сейчас в моменте эту тему не нагнетать», — сказала она.

Львова-Белова добавила, что сейчас необходимо создать комфортные условия для сдающих ЕГЭ.

По ее словам, через примерно месяц тему отмены ЕГЭ обязательно обсудят.

«Как только ЕГЭ закончится, мне кажется, что пришло время к тому, чтобы сесть за стол переговоров, обсудить и принять решение, которое было бы в интересах детей», — отметила она.

Напомним, ранее в Рособрнадзоре назвали условие для отмены ЕГЭ.

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