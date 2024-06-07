В Тюмени предотвратили теракт на железной дороге

Силовики задержали жителя Тюмени, которого подозревают в планировании совершить теракт на железной дороге. Об этом сообщило региональное управление ФСБ России, передает РИА Новости.

По данным спецслужбы, мужчина в составе группы лиц по предварительному сговору планировал совершить теракт на участке Свердловской железной дороги, проходящей по территории Тюмени.

Районный суд города избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, задержанный вступил в преступный сговор с неустановленным лицом в мессенджере, вместе с которым планировал осуществить сход с рельсов железнодорожного подвижного состава или его опрокидывание.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору.

Накануне суд отправил в колонию двоих симферопольцев, готовивших теракт в храме. Целью теракта преступники выбрали храм Иконы Божией Матери. Об их задержании ФСБ сообщила 23 февраля 2022 года.

Ранее задержанный в Белгородской области признался, что планировал теракт в Валуйках.