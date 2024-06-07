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На Кубани выпускной в детском саду провели только для дочери заведующей учреждения

Выпускной в детсаду на Кубани сорвался из-за конфликта родителей и заведующей

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«Осторожно, новости»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Осторожно, новости»

Заведующая детского сада на Кубани поругалась с родителями воспитанников и организовала выпускной только для своей дочери. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Жители станицы Васюринской рассказывают, что новая заведующая местного детсада Людмила С. не смогла установить доверительные отношения ни с подчиненными, ни с родителями воспитанников. После ее прихода в учреждение атмосфера в нем стала напряженной, а одна из сотрудниц, проработавшая в саду 20 лет, уволилась.

Директор постоянно проводила сборы денег на фотосессии, ремонт и поездки в театры. Кроме того, она систематически лишала воспитателей премий и часто ругала их, а в последнее время стала приглашать в детский сад священников. При этом на Пасху, утверждают родители, заведующая поругалась с одной из воспитательниц и бросила в нее освященное яйцо.

В преддверии выпускного отношения между заведующей и родителями дошкольников произошел очередной конфликт. На деньги, собранные на праздник, они сняли игровую комнату с аниматорами и устроили праздник для своих детей. Людмила решила провести выпускной для своей дочери в стенах детсада и заставила сотрудников танцевать, переодевшись в костюмы. Девочке она, по словам родителей, заявила, что остальные дети не пришли, потому что заболели ветрянкой.

Ранее теща директора уральского ДК, в котором проводили выборную лотерею, выиграла автомобиль.

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