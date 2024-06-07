Попов дал изобличающие показания на своих подельников

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, который обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере, дал изобличающие показания на других лиц, причастных к хищению. Об этом сообщает ТАСС.

7 июня во 2-ом Западном окружном военном суде рассматривается жалоба на отказ о переводе генерала из СИЗО под домашний арест.

«Попов дал изобличающие показания на других участников хищения», — сказал следователь.

Он попросил судью смягчить меру пресечения из-за активного сотрудничества обвиняемого со следствием.

Прокуратура отстаивает законность решения суда первой инстанции, который не отпустил Попова из следственного изолятора.

21 мая стало известно об аресте Попова. Его подозревают в хищении свыше 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, предназначенных для возведения оборонительных сооружений на Запорожском направлении. Это не первый громкий арест в Минобороны. В конце апреля по делу о взятке арестовали замминистра обороны Тимура Иванова. Позже по аналогичному делу в СИЗО отправили главного кадровика ведомства Юрия Кузнецова.

Ранее в чистках в Минобороны РФ увидели «пригожинский след».