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Президент Курчатовского института рассказал о силе ядерного потенциала России

Физик Ковальчук: Владимир Путин восстановил ядерный потенциал России

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Mikhail Gerasimov/Shutterstock

Российское ядерное оружие способно превратить в радиоактивный пепел такое государство, как США, однако именно Соединенные Штаты стали первой и единственной в мире страной, использовавшей этот вид вооружения против людей. Об этом в интервью журналисту Марине Ким заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Беседа, состоявшаяся в рамках специального проекта телеведущей «Новый мир», опубликована в ее Теlegram-канале.

Михаил Ковальчук отметил, что в 1945 году ядерные бомбы США, сброшенные на японские города Хиросиму и Нагасаки, уничтожили сотни тысяч людей.

По его мнению, это было бессмысленно и сделано для того, чтобы напугать лидера СССР Иосифа Сталина.

«Дальше у США было много планов, по которым в начале 1950-х годов они должны были нанести удары по основным городам СССР и полностью ликвидировать его. И они бы это сделали, не задумываясь», — сказал Ковальчук.

Однако реализация в Советском Союзе атомного проекта позволила предотвратить этот сценарий и установить паритет, пояснил он.

Теперь, отметил президент Курчатовского института, США не боятся Китай, «опасения у них вызывает только наличие у России ядерного оружия».

По его словам, президент России Владимир Путин сделал все возможное, чтобы восстановить разрушенный в 90-е годы ядерный потенциал.

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